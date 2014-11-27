28 листопада в Україні очікується сніг

На дорогах більшості областей очікується ожеледиця. Місцями можливі тумани.

У західній частині місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі-3-9, вдень 2-7 градусів морозу, повідомляє opogode.ua.

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У північних областях місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі 3-10, місцями до -12 градусів, вдень 2-8 градусів морозу.

У центральних областях буде випадати невеликий та помірний сніг. Температура повітря вночі 2-7, місцями до -10, вдень 2-7 градусів морозу.

На сході України очікується сніг. Температура повітря вночі-2-10, місцями до -12, вдень 2-8 градусів морозу.

У південній частині - місцями мокрий сніг, у Криму - з дощем. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень -1 + 4, у Криму до +6 градусів.

У Києві місцями пройде невеликий сніг. Температура повітря вночі-6-8, вдень 1-3 градуси морозу.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.