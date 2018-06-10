Сумчани приготували найбільший в Україні полуничний пиріг

Співробітники Конотопського професійного аграрного ліцею спекли пиріг завдовжки 43 метри 97 сантиметрів.

На Сумщині встановили рекорд України з приготування полуничного пирога.

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Як повідомили в прес-службі Сумської облдержадміністрації, рекорд було встановлено 9 червня під час фестивалю полуниці та суниці "Віншуємо суницю – першу ягоду-царицю" в селі Малий Самбір Конотопського району.

"Є найбільший полуничний пиріг завдовжки 43 метри 97 сантиметрів. Його авторами стали співробітники Конотопського професійного аграрного ліцею", - наголошується в повідомленні.

Голова Сумської ОДА Микола Клочко привітав жителів та гостей с. Малий Самбір з рекордом і фестивалем.

"Цей смачний полунично-суничний фестиваль є доброю традицією краю, але я вважаю, що він має стати ще потужнішим інструментом, що приваблює на Конотопщину туристів з України та Європи", - підкреслив чиновник.

За його словами, цей фестиваль має всі шанси стати брендом Сумщини, а це не тільки впізнаваність невеликого села, але і чудова можливість залучити інвестиції в територію, і досягнутий рекорд - це перший крок до популяризації Конотопського краю.

Під час фестивалю нове досягнення було занесено в Книгу рекордів України, а сам пиріг, ширина якого склала близько півметра, роздали гостям свята.

Як повідомляв УНІАН, в с. Малий Самбір Конотопського району Сумської області 9 червня проходив фестиваль полуниці та суниці "Віншуємо суницю – першу ягоду-царицю". В програмі заходу були ярмарок вуличної їжі, виставка ретроавтомобілів, конкурс краси "Міс Ягідка-2018", презентація найбільшого пирога з полуничною начинкою, фіш-драйв "Ловись рибка", свинячі перегони, виступ фолк-рок-групи "Сварожичі" з Києва, катання в кареті, кінотеатр на свіжому повітрі і т. п.