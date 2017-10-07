Більше 4 тисяч: у Запоріжжі встановили рекорд України з голубців

У Запоріжжі встановили рекорд України, приготувавши одночасно більше 4 тисяч штук голубців. Як передає кореспондент УНІАН, національний рекорд був встановлений сьогодні, 7 жовтня, на Покровській ярмарку, що проходить у Запоріжжі в рамках святкування Дня міста.

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Представник Національного реєстру рекордів нарахувала 4024 голубця, приготованих одночасно. Рекорд називається "найбільша кількість голубців, приготоване на одній локації".

На приготування рекордної кількості голубців пішло 150 кілограмів м'яса. 4024 голубців готували 18 осіб.

Блюдо обійшлося міському бюджету майже у 200 тисяч гривень.

Після фіксації рекорду голубці безкоштовно роздають відвідувачам Покровського ярмарку.

У попередні роки на Покровських ярмарках роздавали шматки тортів, з-за чого серед городян постійно виникали бійки і колотнечі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в рамках святкування Дня міста в Запоріжжі проходить традиційний Покровський ярмарок.