Британія відмовила у візі кожному восьмому українцю в 2017 році - ЗМІ

Україна посідає третє місце серед країн Європи за кількістю заявок на отримання британської візи.

Кожен восьмий громадянин України, який хотів поїхати до Великої Британії у 2017 році, отримав відмову.

Про це повідомляє Українська правда.

"Такий показник майже вдвічі перевищує рівень відмов у найвибагливіших до українців країнах Шенгену, наприклад Чехії (6,9% відмов у 2017 році та 6,5% у 2016) і Нідерландах (6% відмов у 2017 і 6,2% у 2016)", - йдеться у статті.

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Україна посідає третє місце серед країн Європи за кількістю заявок на отримання британської візи. Більше нас британські візи оформлюють лише громадянам Росії та Туреччини.

При цьому 85% наших заявок – це "візи відвідувачів" і транзитні, які не дають дозволу на працевлаштування, постійне проживання чи навчання.

У 13% випадків Британія відмовлялася видати візу українцям. Британське посольство, до речі, вважає це позитивом – адже у 2015-16 роках цей показник був вищим. Наприклад, у другому і четвертому кварталах 2015 року українці отримували понад 20% відмов.

Якщо дивитися в абсолютних цифрах, то відмову минулого року отримали 5,5 тисяч громадян України.

Натомість громадянам Росії, Туреччини, Сербії та Білорусі, які також входять до топ-5 країн Європи за кількістю виданих британських віз, відмовляють значно рідше: росіянам у 2017 році відмовили у 2,5% випадків, сербам – у 4%, білорусам – у 5%, а туркам – у 9%.