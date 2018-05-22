ЗМІ з'ясували, на що доведеться погодитися Абрамовичу заради британської візи

Британія може відмовити в інвесторській візі, якщо виникають підозри, що заявник отримав гроші незаконно. Але Абрамовичу, швидше за все, не відмовлять у продовженні візи.

Бізнесмена Романа Абрамовича змусять пояснити походження своїх активів, перш ніж продовжити йому британську візу.

Як пише Guardian, Даунінг-стріт назвав "логічним висновком" те, що посилення правил отримання інвесторської візи Tier 1 буде застосовано і для тих, хто отримує її не вперше. При цьому випадок з Абрамовичем не коментують.

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Джерела Times в оточенні 51-річного бізнесмена розповіли, що у нього була віза Tier 1 Investor, яка видається при інвестиціях від 2 мільйонів фунтів (2,7 млн доларів) в економіку країни. При подачі на таку візу заявник може скористатися сервісом, який разом із візовим збором коштує трохи більше 12 тисяч фунтів стерлінгів (16 тисяч доларів). При такому обслуговуванні рішення по візі обіцяють вжити протягом 24 годин. Хоум-офіс не розкриває інформацію про те, скільки всього інвесторських віз Tier 1 було видано в цьому році.

Як передає Бі-бі-сі, з 2015 року Хоум-офіс може відмовити в інвесторській візі, якщо виникають підозри, що заявник отримав гроші незаконно. Після введення цих правил подача на такі візи скоротилася на 84%.

Близькі до Абрамовича джерела Financial Times, проте, вважають, що саме на ньому хочуть випробувати нові правила. Хоча на цей раз Абрамовичу доведеться відповісти на питання з приводу свого багатства, візу він у підсумку все-таки отримає, пише видання.

Поки неясно, пишуть британські видання, підозрюють російського бізнесмена в чомусь незаконному, і чи потрапив він під посилені перевірки, про які заявляли в МВС Британії після отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у березні цього року. Відомство тоді пообіцяло уважніше подивитися на візи 700 багатих росіян.