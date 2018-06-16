РФ терміново відкликала з України дипломата через зброю японських ніндзя- ЗМІ

Андрій Малакєй був відкликаний з України після того, як в його ручній поклажі при посадці на рейс Одеса-Мінськ був виявлений предмет схожий на сюрікен.

Третій секретар Генерального консульства РФ в Одесі Андрій Малакєй був відкликаний з України після того, як в його ручній поклажі при посадці на рейс Одеса-Мінськ був виявлений предмет схожий на сюрікен - метальну зброю японських ніндзя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 1 червня 2018 року під час проходження багажного контролю російським дипломатом Малакеєм у міжнародному аеропорту "Одеса" виникла підозра про те, що в його портфелі є заборонені предмети. За підсумками санкціонованого обшуку був виявлений схожий на сюрікен предмет. Дипломата зняли з рейсу, і він покинув територію аеропорту.

Згідно з Віденською конвенцією, дипломатам заборонено перевозити у ручній поклажі зброю, це також заборонено правилами авіабезпеки.

У зв'язку з інцидентом українська сторона направила ноту в РФ, після чого російське МЗС у терміновому порядку відкликало Малакєя з країни, повідомляє видання.