В аеропорту Одеси у іноземця знайшли кокаїну на 400 тисяч доларів

Суд обрав затриманому іноземцеві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 5 мільйонів гривень.

У міжнародному аеропорту «Одеса» правоохоронці затримали іноземця з 4 кг кокаїну вартістю 400 тис. дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Одеській області, напередодні співробітники спецслужби спільно з митниками під процесуальним керівництвом прокуратури вилучили в аеропорту 4 кг кокаїну в іноземного наркокур'єра.

Відзначається, що правоохоронці отримали інформацію від партнерів із країн Євросоюзу про існування контрабандного наркоканалу. При огляді багажу пасажира літака, який прибув в Україну з однієї з країн Близького Сходу, співробітники спецслужби вилучили два пакети з порошком білого кольору, що були сховані в особистих речах. Експрес-дослідження порошку дало позитивну реакцію на кокаїн, вартість наркотику за цінами «чорного ринку» становить 400 тис. дол.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотиків) Кримінального кодексу України. Слідчі Служби безпеки України повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні злочину. Рішенням Приморського райсуду Одеси затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 5 млн гривень.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

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