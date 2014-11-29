На Житомирщині затримали бойовиків "ДНР"
Під час спецоперації із затримання зловмисників співробітники СБУ вилучили в них бойову гранату РГД-5, 60 патронів до автомату Калашникова, карабін та набої до нього.
У Житомирській області співробітники СБУ затримали двох бойовиків із терористичної організації «ДНР».
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисники прибули на Житомирщину з тимчасово підконтрольної терористам території Донецької області, де пройшли вишкіл для проведення підривної діяльності.
”Вони отримали завдання від лідерів «ДНР» організувати рекрутування найманців та розповсюдження друкованої продукції із сепаратистськими гаслами, а також визначити об`єкти для організації диверсій”, - зазначили в СБУ.
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Під час спецоперації із затримання зловмисників співробітники СБУ вилучили в них бойову гранату РГД-5, 60 патронів до автомату Калашникова, карабін та набої до нього.
Слідчим підрозділом управління СБУ в Житомирській області затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 (створення та участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.