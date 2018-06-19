"Нова українська нація твориться на крові": найвлучніші фрази генія слова Івана Драча (відео)

Сьогодні, 19 червня, не стало Івана Драча - Героя України, легендарного поета-шістдесятника.

У Феофанії після важкої хвороби помер видатний український поет Іван Драч.

Творчий шлях Іван Драч почав у період "хрущовської відлиги". Дебютував у 1961 році, коли київська "Літературна газета" опублікувала його поему-трагедію "Ніж у сонці". В наступному році став членом Спілки письменників України. Іван Драч - автор багатьох поетичних збірок.

Іван Федорович Драч був видатним поетом, перекладачем, кіносценаристом, драматургом, державним та громадським діячем. У 1989 році очолював Народний Рух України, який боровся за незалежність України.

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Іван Драч заповідав поховати його у рідному селі, Теліженцях, поруч із могилою сина Максима.