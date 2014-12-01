Сьогодні Всесвітній день боротьби зі СНІДом

Вперше він відзначався у 1988 році після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією по ВІЛ/СНІДу.

У 1996 році ООН створила союз шести всесвітніх організацій. Названа Спільною програмою Об'єднаних Націй з проблем ВІЛ/СНІДу (UNAIDS), програма об'єднує як спонсорів цього спільного проекту Дитячий фонд ООН, Програму ООН з розвитку, Фонд ООН з питань народонаселення; Організацію ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) і Світовий банк.

ВІЛ-інфекція - захворювання, що ослабляє імунітет людини, вражає переважно молодих людей віком від 18 до 27 років. Головними чинниками поширення ВІЛ серед молоді є вживання ін'єкційних наркотиків і незахищені статеві стосунки. Тим часом тільки кожний четвертий ВІЛ-позитивний житель України здав тест на ВІЛ і знає про свій ВІЛ-позитивний статус.

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Символом боротьби зі СНІДом є червона стрічка, яка була задумана весною 1991 року. Її ідея належить художнику Франку Муру. Проект "Червона стрічка" було офіційно започатковано на 45-й щорічній церемонії вручення нагород Tony Awards 2 червня 2000 року. Усім номінантам і учасникам було запропоновано надіти такі стрічки. Згідно з прес-релізом, який анонсує проект "Червона стрічка": "стрічка (перевернуте "V") стане символом нашого співчуття, підтримки і надії на майбутнє без СНІДу. Найбільша надія, пов'язана з цим проектом, - це те, що до 1 грудня, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, ці стрічки носитимуть в усьому світі".

За даними UNAIDS, зараз близько 35 мільйонів осіб живуть з ВІЛ, з них 25 мільйонів в Африці. З часу відкриття інфекції близько 78 мільйонів громадян різних країн світу стали ВІЛ-інфікованими. Половина з них померла.

За оцінками міжнародних організацій, Україна має надзвичайно гостру епідеміологічну ситуацію щодо ВІЛ/СНІДу в Європі і серед країн СНД. В Україні з моменту реєстрації першого випадку ВІЛ-інфекції (1987 рік) станом на 1 січня 2013 року зареєстровано 223 тис. 530 випадків ВІЛ-інфікованих (з них 36 тис. 830 дітей до 14 років), зокрема 56 тис. 382 осіб із захворюванням СНІДом, зокрема 1224 дитина до 14 років. Кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під наглядом в установах охорони здоров'я, становить понад 129 тис. осіб, показник поширеності ВІЛ-інфекції - 283,6 особи на 100 тис. населення, у більш ніж 24 тис. ВІЛ-інфікованих осіб хвороба досягла кінцевої стадії - СНІДу. Показник поширеності СНІДу становить 52,9 особи на 100 тис. населення. За період спостереження з 1987 року по 2012 рік 28 тис. 498 осіб померли від захворювань, викликаних СНІДом. За оцінними даними, на початку 2012 року у державі проживало 230 тис. осіб віком від 15 років і старше, які живуть з ВІЛ, що становить 0,58% усього населення у вказаній віковій категорії.