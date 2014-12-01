Авдіївський коксохім знову потрапив під обстріл, постраждав співробітник

Згідно з повідомленням прес-служби, на території заводу розірвалося більше десяти снарядів. Наявні пошкодження в ремонтно-механічному цеху і спеціалізованому цеху з ремонту коксового обладнання. Є попадання в склад бензолу. Небезпеки для екологічної обстановки немає.

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Вибуховою хвилею вибито вікна в декількох адміністративно-побутових будівлях по всій території підприємства. Осколками скла поранений співробітник заводу. Зараз його життю нічого не загрожує.

Крім того, пошкоджені лінії електропередачі і теплотраса, яка веде від заводу до міста. При цьому наголошується, що в Авдіївці немає своїх котелень, теплом місто забезпечує заводська ТЕЦ. В даний час коксохіміки в терміновому порядку ведуть ремонтні роботи.