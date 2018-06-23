Стало відомо про стан дітей, що опинилися у сніговій пастці у Карпатах (фото)

35 осіб, з яких 27 дітей, перебували у наметах на горі Близниця. Вночі через різке пониження температури на високогір’ї Карпат випав сніг.

Співробітники Рахівської пошуково-рятувальної групи Закарпатській області допомогли групі туристів, які перебували в наметовому таборі, коли випав сніг, спуститися з гори до села.

Про це йдеться у повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, розміщеному у Facebook.

Як повідомляють рятувальники, о 5.55 до рятувальників надійшла інформація про те, що через похолодання та мокрий сніг на високогір’ї потребує допомоги група туристів у складі 35 осіб (з них 27 дітей). Туристи перебували на горі Близниця у Рахівському районі.

Для надання допомоги туристам було залучено 2 пошуково-рятувальні групи у складі 8 осіб та 3 одиниць техніки.

Стан здоров’я туристів задовільний, медичної допомоги вони не потребували.

«Наразі рятувальники супроводжують дітей до транспортних засобів, які знаходяться у тій місцевості, куди можна дістатись транспортом. Після цього дітей відвезуть до найближчого населеного пункту, де на них чекають родичі та представники органів виконавчої влади», — сказала в ефірі Громадського радіо речниця ДСНС в Закарпатській області Наталя Батир.

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Наталя Батир додала, що всі діти мали спальні мішки та намети, переохолождень чи обморожень ніхто не зазнав. Рятувальники лише напоїли їх гарячим чаєм. Вона пояснила, що дорослі, які супроводжували групу, вирішили заночувати в горах, оскільки боялися заблукати при спуску в негоду.

«Уночі випав мокрий сніг, подекуди сніговий покрив сягав 15 см, тому супроводжуючі групи вирішили заночувати в горах, аби не втратити орієнтири і не наразити себе на небезпеку через погані погодні умови. О 6 ранку вони звернулися до нас по допомогу», — розповіла речниця.

Як повідомляв УНІАН, через різке пониження температури в ніч на суботу, 23 червня, в Рахівському районі Закарпатської області на високогір’ї випав сніг. Вранці температура повітря на високогір’ї становила близько 1 градуса тепла.