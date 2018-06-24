Любка "із Качанівки": журналісти дістали "вбивчі зізнання" для Кушинської (відео)

Схоже суду, який заново буде переглядати справу Любові Кушинської, доведеться плідно попрацювати. Адже залишається купа запитань, на які відповіді так і не отримані.

У квітні на волю вийшла Любка «із Качанівки», яка сиділа за гратами більше 20 років, а мала там бути все життя. На її день народження приїхав «куратор суддівської ланки від БПП» Олександр Грановський. Він привселюдно бере відповідальність за нові віражі в житті Любові Кушинської.

Про це йдеться у сюжеті "Українських сенсацій".

Нагадаємо, Кушинську звинувачували у подвійному вбивстві, а вона, у свою чергу, говорила про те, що у тюрму її незаконно посадила суддя Конституційного Суду Сюзанна Станік.

Залишається купа запитань, на які відповіді так і не отримані. Чи змушувала Люба змінювати покази свідків? Чим їм погрожувала і якщо не винна, то навіщо це робила? Чому від нас приховували матеріали справи та висновки детектора брехні, які пройшла Любов? І зрештою, якщо не Кушинська, то хто ж убивця невинних людей?

Хто ж насправді ця Кушинська. Які записки із погрозами перехоплювали від неї у СІЗО? Що не хочуть показувати суспільству і чому? А також вперше - коханець Кушинської - Роман Станік - розкаже усе, що знає про справу Любки "із Качанівки" та відповість на її звинувачення про борги та спільне життя.

Трагічна, жорстока і запутана історія, яка сталася 20 років тому, сьогодні забриніла новими фарбами. В ній у кожного своя правда. Схоже суду, який заново буде переглядати цю справу, доведеться плідно попрацювати. Адже всі, хто давав інтерв'ю, переконують, що відношення до вбивства не мають, а їхня участь випадкова.