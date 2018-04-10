Помилувана президентом: засуджена до довічного ув'язнення жінка вийшла на волю (фото)
Засудженна до довічного ув'язнення Любов Кушинська, яку помилував президент Порошенко, покинула стіни Качанівської виправної колонії, що на Харківщині.
Як повідомили у Північно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань, засуджена відбувала покарання в секторі середнього рівня безпеки установи, в якому утримуються засуджені до довічного позбавлення волі. На момент звільнення Любов відбула у місцях позбавлення волі 27 років 9 місяців.
Любов Кушинська стала першою помилуваною жінкою, яку було засуджено до довічного ув'язнення.
Як повідомляв УНІАН, Кушинську визнали винною у вбивстві львівського лікаря та його зятя 1997 року. Обвинувачення вважало, що Кушинська скоїла злочин, аби заволодіти квартирою одного з вбитих.
Суд присудив їй довічне ув'язнення - і таким чином вона стала першою жінкою в Україні, яка мала би провести за ґратами все життя. Це і стало одним із чинників для її помилування, повідомили в Міністерстві юстиції. До того ж, її справа справді сумнівна, на що вказують тести на детекторі брехні.