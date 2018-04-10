Помилувана президентом: засуджена до довічного ув'язнення жінка вийшла на волю (фото)

Жінка вийшла на волю після понад 27 років ув'язнення.

Засудженна до довічного ув'язнення Любов Кушинська, яку помилував президент Порошенко, покинула стіни Качанівської виправної колонії, що на Харківщині.

Як повідомили у Північно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань, засуджена відбувала покарання в секторі середнього рівня безпеки установи, в якому утримуються засуджені до довічного позбавлення волі. На момент звільнення Любов відбула у місцях позбавлення волі 27 років 9 місяців.

Любов Кушинська стала першою помилуваною жінкою, яку було засуджено до довічного ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, Кушинську визнали винною у вбивстві львівського лікаря та його зятя 1997 року. Обвинувачення вважало, що Кушинська скоїла злочин, аби заволодіти квартирою одного з вбитих.

Суд присудив їй довічне ув'язнення - і таким чином вона стала першою жінкою в Україні, яка мала би провести за ґратами все життя. Це і стало одним із чинників для її помилування, повідомили в Міністерстві юстиції. До того ж, її справа справді сумнівна, на що вказують тести на детекторі брехні.