Росія більше місяця ігнорує запити України щодо затриманих українських моряків - омбудсмен

Український омбудсмен оприлюднила лист до Москалькової, в якому вказує, що 16 травня направляла їй запит щодо екіпажу «ЯМК-0041», але й досі не отримала відповіді.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова не відповідає на запити уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової з приводу екіпажу затриманого біля берегів Криму українського судна «ЯМК-0041». Читайте такожУкраїна надіслала Росії ноту через затримання судна з українськими рибалками Про це Денисова повідомила в Facebook. Український омбудсмен оприлюднила лист до Москалькової, в якому вказує, що 16 травня направляла їй запит щодо екіпажу «ЯМК-0041», але й досі не отримала відповіді. Денисова зазначила, що моряки оголосили голодування, але до них не допускають адвокатів. «На скарги окупаційні адміністрації Криму не реагують», - підкреслила український омбудсмен. Як повідомляв УНІАН, моряки українського риболовецького судна, затриманого 4 травня російськими прикордонниками біля берегів окупованого Криму, відмовилися від їжі. За словами кримського адвоката Едема Семедляєва, члени екіпажу «в розпачі від невизначеності».

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