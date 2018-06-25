Росія більше місяця ігнорує запити України щодо затриманих українських моряків - омбудсмен

21:36, 25 червня 2018
Суспільство
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Ілюстрація / REUTERS

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова не відповідає на запити уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової з приводу екіпажу затриманого біля берегів Криму українського судна «ЯМК-0041».

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Про це Денисова повідомила в Facebook.

Український омбудсмен оприлюднила лист до Москалькової, в якому вказує, що 16 травня направляла їй запит щодо екіпажу «ЯМК-0041», але й досі не отримала відповіді.

Денисова зазначила, що моряки оголосили голодування, але до них не допускають адвокатів.

«На скарги окупаційні адміністрації Криму не реагують», - підкреслила український омбудсмен.

Денисова надсилала запит ще 16 травня / фото facebook.com/denisovaombudsman

Як повідомляв УНІАН, моряки українського риболовецького судна, затриманого 4 травня російськими прикордонниками біля берегів окупованого Криму, відмовилися від їжі.

За словами кримського адвоката Едема Семедляєва, члени екіпажу «в розпачі від невизначеності».

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Теги: #Росія#моряки#омбудсмен#Людмила Денісова