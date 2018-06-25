Росія більше місяця ігнорує запити України щодо затриманих українських моряків - омбудсмен
Російський омбудсмен Тетяна Москалькова не відповідає на запити уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової з приводу екіпажу затриманого біля берегів Криму українського судна «ЯМК-0041».
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Про це Денисова повідомила в Facebook.
Український омбудсмен оприлюднила лист до Москалькової, в якому вказує, що 16 травня направляла їй запит щодо екіпажу «ЯМК-0041», але й досі не отримала відповіді.
Денисова зазначила, що моряки оголосили голодування, але до них не допускають адвокатів.
«На скарги окупаційні адміністрації Криму не реагують», - підкреслила український омбудсмен.
Як повідомляв УНІАН, моряки українського риболовецького судна, затриманого 4 травня російськими прикордонниками біля берегів окупованого Криму, відмовилися від їжі.
За словами кримського адвоката Едема Семедляєва, члени екіпажу «в розпачі від невизначеності».