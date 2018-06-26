Суд продовжив арешт бразильцю Лусваргі, який воював на боці бойовиків на Донбасі

Наступне судове засідання по даному кримінальному провадженню відбудеться 21 серпня 2018 року.

Сьогодні Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області продовжив до 24 серпня арешт бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці бойовиків на Донбасі.

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Про це повідомляє прес-служба суду у Facebook. В повідомленні сказано, що за клопотанням прокурора обвинуваченому Рафаеля Маркуса Лусваргі ухвалою суду було продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, а саме до 24 серпня 2018 року, 21-00 год.

Крім того, повідомляється, що 26 червня 2018 року у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області відбулось судове засідання по кримінальному провадженню за обвинуваченням Рафаеля Маркуса Лусваргі за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України «участь у незаконних збройних формуваннях та терористичних організаціях».

При цьому зазначається, що наступне судове засідання по даному кримінальному провадженню відбудеться 21 серпня 2018 року о 13:00 год.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року бразилець був затриманий за участь у бойових діях на боці бойовиків "ДНР".

Слідчі СБУ порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3, ч.4 ст.260 Кримінального кодексу України. Встановлено, що Лусваргі з вересня 2014 року по травень 2015 року брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції в складі незаконних збройних формувань терористів на Донбасі. Він входив до так званого "1-го механізованого батальйону "Вікінг". У СБУ зазначили, що в ході розслідування громадянин Бразилії повністю визнав свою вину в інкримінованих злочинах.

25 січня 2017 року Лусваргі було засуджено Печерським райсудом Києва до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сторона захисту подала апеляційну скаргу на це рішення.

Апеляційний суд скасував вищезазначений вирок через процедурні порушення і повернув справу на новий розгляд.

У грудні 2017 року Лусваргі було змінено запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання терміном на 2 місяці.

На початку травня націоналісти спіймали Лусваргі в Києві і відвели в СБУ. За даними ЗМІ, він проживав у Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ МП.

За результатами визначення підсудності Верховний суд направив провадження щодо Лусваргі в Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області.