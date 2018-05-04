У Києві праворадикали схопили бразильського бойовика, який воював на Донбасі (фото, відео)

Активісти привели бойовика під будівлю СБУ та вимагають, щоб до них вийшов представник відомства.

У Києві біля посольства Бразилії представники націоналістичних організацій затримали Рафаеля Лусваргі, який воював на Донбасі проти української армії.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook очільник націоналістичної організації С-14 Євген Карась.

Спочатку його шукали в монастирі, але на момент приходу в монастир активістів терориста там вже не було. Активісти також оглянули кімнату, де проживав Лусваргі.

Згодом стало відомо, що представники С-14 затримали Лусваргі. Активісти привели бойовика під будівлю СБУ та вимагають, щоб до них вийшов представник відомства.

Раніше повідомлялося, що громадянин Бразилії Рафаель Лусваргі, який воював на Донбасі на боці бойовиків "ДНР", живе у Свято-Покровському Голосіївському монастирі Української православної церкви (Московський патріархат).

Лусваргі засудили на 13 років за війну проти українських військових, але зараз він вільно пересувається Києвом. Бойовик просидів у ізоляторі рік, свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та щиро розкаявся.

Пізніше його випустили з-за ґрат під особисте зобов’язання, за яким він не міг залишати межі Києва, мусив повідомляти суд про зміну свого місця проживання, а також з’являтись до суду за першою вимогою.

Це сталося тому, що його планували на обмін з військовополоненими "ДНР" і "ЛНР", у зв'язку з чим йому потрібно було змінити запобіжний захід. Однак обмін не відбувся та після цього бразилець не повернувся назад за ґрати.

Лусваргі залишиться на волі щонайменше до наступного судового засідання, яке призначено на 6 червня.