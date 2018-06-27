Розпочалася третя панель конференції "Коло Вінценза" на тему спільного майбутнього України та ЄС (наживо)

Дискусія відбувається в рамках дводенної Міжнародної науково-економічної конференції "Коло Вінценза".

В рамках першого міжнародного Форуму Східної та Центральної Європи "Via Carpatia" 27 червня проходить третя панельна дискусія на тему "Майбутнє ЄС в контексті українських зусиль з метою повної інтеграції з ЄС". Спікери: • Микола КНЯЖИЦЬКИЙ, народний депутат України, Співголова Парламентського комітету асоціації "Україна-ЄС" • Андрюс КУБІЛЮС, литовський політик, член Сейму Литовської Республіки, Прем'єр-міністр Литовської Республіки 1999-2000 та 2008-2012 років • Мирослав МАРИНОВИЧ, український правозахисник, Проректор із питань призначення та місії Українського Католицького університету • Марек ЖОНСА, польський політик, депутат Сейму Республіки Польща Модератор: Віталій ПОРТНІКОВ, журналіст

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter