Вечір грандіозної музики: у Києві грали і співали майстри "Ла Скала" (фото, відео)

На Софіївській площі відбувся концерт Міжнародного проекту іменитого диригента Ріккардо Муті "Шляхи дружби. Равенна-Київ".

У Києві на Софійській площі відбувся концерт Міжнародного проекту іменитого диригента Ріккардо Муті "Шляхи дружби. Равенна-Київ".

Понад 300 митців із Італії та України об’єдналися в унікальному концерті просто неба. На чолі проекту "Шляхи дружби" стає маестро художній керівник славетної італійської "Ла Скала" та один із найвидатніших диригентів сучасності Ріккардо Муті.

В концерті взяв участь американський актор Джон Малкович.

Ідея зародилася більше ніж 20 років тому в Сараєво, куди Муті прилетів разом із музикантами, коли місто ще бомбардували, щоб говорити про мир мовою музики.

Відтоді "Шляхи дружби" обійшли півсвіту, і тепер опинилися під стінами Святої Софії в Києві. Там просто неба звучали невмирущі твори Джузеппе Верді, а також симфонічна поема "Портрет Лінкольна" Аарона Копленда, яку прикрасив Джон Малкович у ролі читця-декламатора.

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На сцені зібрані найкращі музичні інструменти вартістю мільйони доларів, але значно важливішими є руки майстрів, котрі з ними працюють – цих людей неможна виміряти у грошах.

Напередодні відбулася генеральна репетиція зведеного оркетра музикантів Молодіжного оркестру імені Луїджі Керубіні та Симфонічного оркестру Національної опери, також співав великий зведений хор. За відчуттями тих, хто це чув, було схоже на перебування у величному соборі, тільки ним цього вечора стала вся Софійська площа. Побоювання щодо погоди не справдилося – під час репетиції під перші звуки інструментів хмари почали тікати з неба, а насамкінець значно розпогодилося.

Тексти читав Джон Малкович. Раніше у ролі читця-декламатора уривків були Маргарет Тетчер, Білл Клінтон, Барак Обама, Ніл Армстронг, Пол Ньюман та Генрі Фонда.

Отже, цього дня приказка "Коли говорять гармати – музи мовчать" втратила свою актуальність, адже попри бойові дії на Донбасі, музи не мовчали, а говорили мовою музики про найбільші цінності – дружбу, любов, свободу.