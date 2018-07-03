Скандал довкола Bravo Airways: усі українці, які застрягли в Албанії, вилетіли додому

02:52, 03 липня 2018
Суспільство
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич на сторінці в Twitter.

"О 22:20 з Тирани до Києва вилетів літак зі всіма українцями, що очікували повернення додому", - заявив він.

Нагадаємо, сотні українських туристів залишаються заблокованими в аеропортах кількох країн. По кілька годин, а то й діб люди сидять в аеропортах Тунісу, Албанії, Грузії, а також в аеропорту "Київ".

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Новина в сюжеті: Скандал довкола Bravo Airways
Теги: #туристи#Bravo Airways