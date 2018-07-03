Скандал довкола Bravo Airways: усі українці, які застрягли в Албанії, вилетіли додому

Зі столиці Албанії літак із українськими туристами вилетів у понеділок пізно ввечері.

Українці, які застрягли в аеропорту албанської столиці Тирани через скасування своїх авіарейсів, вже вилетіли додому.

Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич на сторінці в Twitter.

"О 22:20 з Тирани до Києва вилетів літак зі всіма українцями, що очікували повернення додому", - заявив він.

О 22:20 з Тирани до Києва вилетів літак зі всіма українцями, що очікували повернення додому. pic.twitter.com/YHoGHdv2ht — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 2, 2018

Нагадаємо, сотні українських туристів залишаються заблокованими в аеропортах кількох країн. По кілька годин, а то й діб люди сидять в аеропортах Тунісу, Албанії, Грузії, а також в аеропорту "Київ".