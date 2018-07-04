Юрій Голик: У Дніпрі відбувся технічний підйом прапора України на висоту 72 метри

У Дніпрі відбувся технічний (пробний) підйом прапора України на флагшток висотою 72 метра.

Як повідомив Юрій Голик, радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за ініціативою якої був побудований флагшток, цей проект є одним з елементів патріотичної програми. Як відомо, керівництво облдержадміністрації вже створило Музей АТО (Музей громадянського подвигу) та Алею Героїв біля будівлі ОДА.

«Установка прапора здійснювалася за рахунок сплачених мешканцями регіону податків. Ми вдячні кожному з них. Цей проект став реальністю також і завдяки децентралізації влади, ініційованої президентом Петром Порошенко», - сказав Голик.

Навколо флагштока незабаром буде облаштовано новий парк.

Як повідомлялося раніше, прапор розташований на вершині першого історичного пагорба міста. Це практично найвища точка Дніпра. Висота флагштока над рівнем річки Дніпро складе більше 120 метрів.