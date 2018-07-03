Українського політв’язня Гриба побили під час етапування до Ростова-на-Дону - батько

Російські в’язні, які дізналися про статтю звинувачення українця, також забрали у нього всі речі і продукти харчування, які напередодні передали українські консули.

Українського політичного в’язня Павла Гриба, викраденого російськими спецслужбами з Білорусі, побили під час етапування з Краснодару до Ростова-на-Дону.

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Про це УНІАН повідомив його батько Ігор Гриб. «Дві години тому адвокат Марина Дубровіна пробилась у СІЗО-4 на побачення до Павла. Він повідомив, що під час етапування до Ростова-на-Дону був жорстоко побитий іншими російськими в'язнями, коли ті довідались, за якою статею Паша звинувачується. Вони забрали всі речі і продукти харчування, які напередодні передали українські консули. Він залишився в одних шортах і майці. Ні засобів гігієни, ні змінної білизни не має», - сказав він.

«Зі слів Павла, таке ставлення з боку інших в'язнів буде і подальшому», - наголосив батько політв’язня.

Також він наголосив, що один сильний удар в область живота може привести до розриву зворотної вени, як наслідок - внутрішня кровотеча і смерть, ніхто не зможе надати кваліфіковану медичну допомогу.

«Павла постійно мучить сильний головний біль, слабкість. Відсутність ліків тільки погіршує й без того жахливий стан його здоров'я», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, про затримання Павла Гриба стало відомо 28 серпня 2017 року, коли про це заявив його батько, член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб. За його словами, 24 серпня на той час 19-річний юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

7 вересня стало відомо, що Павла утримують у слідчому ізоляторі в Краснодарі. Російські слідчі звинувачують юнака у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі.

У Павла тяжке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування. Влада Росії відмовилась надати дозвіл українським лікарям на відвідування та огляд Павла у СІЗО. За даними МЗС, належного лікування юнак не отримує.

29 квітня 2018 року Жовтневий райсуд Краснодара продовжив термін утримання Павла Гриба в СІЗО ще на два місяці - до 4 липня.

Попередні судові слухання у справі Гриба відбудуться 9 липня у закритому режимі в Ростові-на-Дону.