Міжнародні журналісти закликали Кабмін скасувати створення Міністерства інформполітики

Про це УНІАН повідомили в комітеті Незалежної медіа-профспілки України. ЄФЖ і МФЖ розкритикували рішення влади про створення нового органу, попередивши, що це може привести до придушення свободи засобів масової інформації в країні.

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Журналістські федерації закликали Кабінет міністрів поважати свободу ЗМІ, дотримуватися прав журналістів та скасувати рішення про створення нового міністерства. "Ніякі додаткові дії не повинні бути вчинені без всебічних консультацій з медійним співтовариством і журналістськими спілками", - заявляють у МФЖ і ЄФЖ.

Як повідомляв УНІАН, влада ініціювала створення в структурі Кабміну Міністерства інформаційної політики, і 2 грудня Верховна Рада вже призначила Юрія Стецяміністром інформполітики.