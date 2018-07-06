"Відбувалися з ним страшні речі": російські силовики катували водія дружини Джемілєва (відео)

28 червня в Бахчисараї російські силовики провели обшуки в будинку Ахтема Мустафаєва і затримали його.

Ахтема Мустафаєва, водія дружини лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, катували в управлінні ФСБ Росії в Бахчисараї.

Про це Крим.Реалії розповів координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров.

За його словами, у день проведення обшуку в будинку Мустафаєва 28 червня його самого там не було. Однак його знайшли, посадили в машину і натягнули мішок на голову.

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«У машині з мішком на голові його вивезли, як він потім зрозумів, у відділення ФСБ Росії в Бахчисараї. Далі з ним «працювали», але це ми так висловлюємося, насправді його били, катували, там відбувалися з ним страшні речі... Потім його вивезли до Сімферополя. Далі були погрози: ти у нас загубишся, з тобою щось станеться, із сім'єю, дітьми і т.д. Усе це йому довелося пережити», - розповів правозахисник.

Джеппаров також зазначив, що Мустафаєва відпустили без будь-якого статусу.

«У нього немає статусу свідка, обвинувачуваного чи підозрюваного. Його просто відпустили, попереджуючи, що «ми з тобою ще часто бачитимемося», - зазначив правозахисник.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня в Бахчисараї на території окупованого Криму російські силовики провели обшуки в будинку Ахтема Мустафаєва, водія дружини лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, а також затримали його.