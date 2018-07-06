У Дніпрі з'явилося нове селфі-місце для закоханих (фото)

Лавочка-гойдалка у формі серця може стати новим місцем зустрічі для закоханих містян.

У парку Шевченка у Дніпрі з'явилося нове селфі-місце для закоханих.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Комунальне Підприємство Парк Шевченка" у Facebook.

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"Адміністрацією парку Шевченка встановлена нова лавочка – гойдалка «Серце», навколо неї покладена тротуарна плитка і зовсім скоро будуть встановлені додаткові лавочки", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Одесі проводять безкоштовні покази фільмів під відкритим небом.