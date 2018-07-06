В Одесі проводять безкоштовні покази фільмів під відкритим небом (відео)

12:12, 06 липня 2018
Новини туризму
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Як ідеться в сюжеті ТСН, в парку Шевченка на галявині почали демонструвати романтичні кінострічки для закоханих. Навкруги екрана розміром шість квадратних метрів - м'які диванчики.

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Щовечора в парковій зоні на перегляд фільму збирається понад три сотні людей.

Майданчик працюватиме до 22 липня, і за цей час там покажуть 8 стрічок.

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Теги: #Одеса#кіно#парк#кінотеатр під відкритим небом