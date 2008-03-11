Аферисти «нагріли» державу на суму більше 7 млн. гривень

Прокуратура Херсонської області викрила організовану злочинну групу, яка проводила фіктивні операції з грошима і завдала збитків державі в галузі оподаткування на суму більш як 7,3 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, до злочинної групи входили заступник керуючого банком, старший касир банку та мешканець міста Херсона. Аферисти упродовж декількох років переводили грошові кошти в готівку через незаконні безтоварні операції від імені фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності.

У результаті протиправних дій організованої групи інтересам держави завдані збитки у сфері оподаткування (у вигляді заниження податку на прибуток та податку на додану вартість) на загальну суму 7 млн. 323 тис. грн.

Прокуратура Херсонської області розслідувала і направила до суду кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем та підроблення документів у складі організованої групи працівниками однієї із Херсонських філій комерційного банку.