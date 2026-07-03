'Кіл-зона' до кінця року може збільшитися до 30 кілометрів, - командир 7 ДШВ

У цій зоні військовослужбовці повинні бути або під захистом радіоелектронної боротьби, або під укриттями.

"Кіл-зона" на фронті, яка наразі становить 20-25 кілометрів, до кінця року може збільшитися до 30 км. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав бригадний генерал Євген Ласійчук, командир 7-го корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Відповідаючи на запитання щодо того, наскільки глибокою зараз є "кіл-зон", і чи можна сказати, що зараз "класичної" лінії зіткнення вже не існує, що вона вже стерта, він зауважив, що і лінію зіткнення, і тил батальйонних районів оборони на сьогодні важко порівняти з 2022-2023 роками.

"Випалена земля, сіра зона, "кіл-зона" - це 20-25 кілометрів. Думаю, до кінця року вона буде збільшена, мабуть, до 30 кілометрів", - сказав командир.

Відео дня

Водночас, додав Ласійчук, з огляду на те, що вона є дзеркальною і у противника, то "це вже, рахуйте, 50-60 кілометрів - де випалена земля, де контролюється все, і рух, і пересування ворога, і наших підрозділів".

"Тобто в цій зоні військові повинні бути під захистом або радіоелектронної боротьби, або під укриттями", - зазначив він.

Проблеми з "кіл-зоною"

Як повідомлялося, українські військовослужбовці мають дедалі більше проблем із подоланням "кіл-зони", яка перетворила підхід до передових позицій на окрему бойову операцію. Пересування через цю ділянку фронту іноді займає кілька днів і стає найнебезпечнішою частиною завдання.

Business Insider зазначає, що для того, аби мінімізувати людські втрати у цій зоні, Україна намагається якомога менше використоввувати людей у прифронтовій логістиці, замінюючи їх безпілотними системами та наземними роботами.

Вас також можуть зацікавити новини: