Ціни на мідь стрімко зросли: скільки зараз коштує цей метал

Зазначається, що індекс долара знизився другий день поспіль, що зробило метали більш доступними для власників інших валют.

Ціни на мідь у п’ятницю, 3 липня, зросли разом з іншими промисловими металами на тлі ослаблення долара та зниження очікувань щодо підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США в найближчі місяці.

Видання Bloomberg повідомляє, що на Лондонській біржі металів ціни на мідь піднялися на 1%. Слабкі дані щодо ринку праці в США стримали очікування щодо підвищення вартості запозичень і частково послабили тиск на зниження промислового попиту. Крім того, індекс долара знизився другий день поспіль, що зробило метали доступнішими для власників інших валют.

В останні тижні промислові метали перебували під тиском після того, як американські політики заговорили про посилення грошово-кредитної політики. Зокрема, ціни на алюміній впали до довоєнного рівня на тлі очікувань відновлення поставок із Близького Сходу, оскільки після укладення минулого місяця тимчасової мирної угоди між США та Іраном через Ормузьку протоку проходить дедалі більше суден.

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"Долар ослаб на тлі зниження цін на нафту та слабких даних щодо зайнятості в США, що сприятливо позначається на ціні міді. Однак потенціал зростання, як і раніше, буде обмежений тривалою слабкістю традиційних галузей", – сказав керівник аналітичного відділу брокерської компанії Chaos Ternary Futures Co Лі Сюечжі.

Станом на 5:35 ранку за київським часом ціна на мідь на LME зросла на 0,7% – до 13 413 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм коштує 13,41 долара.

Ціни на метали в Україні – останні новини

30 червня ціни на золото продовжили знижуватися і наближалися до найзначнішого місячного падіння з жовтня 2008 року.

При цьому 1 липня ціни на алюміній впали до найнижчого рівня з середини лютого, оскільки долар тиснув на сировинні ринки.

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