Машина часу в Альпах: історичний залізничний маршрут в Європі переживає бум

Перевал Фурка входить до числа найвищих альпійських перевалів Швейцарії.

Цими вихідними у Швейцарії відзначають 100-річчя однієї з найвідоміших гірських залізниць країни. Як пише AP, на честь ювілею історичні паровози знову перевозять туристів мальовничими маршрутами через Альпи, відкриваючи захопливі краєвиди на гірські луки, річки та засніжені вершини.

Перевал Фурка, розташований на висоті 2431 метр над рівнем моря, входить до числа найвищих альпійських перевалів Швейцарії. Він відомий своїми численними серпантинами, які стали декораціями для знаменитої сцени автомобільної погоні у фільмі 1964 року про Джеймса Бонда "Голдфінгер". Втім, ще задовго до того, як тут знімався Шон Коннері, саме цією дорогою 3 липня 1926 року вперше пройшов паровий потяг. Відтоді залізниця протягом десятиліть залишалася важливим транспортним сполученням між швейцарськими кантонами Урі та Вале.

Волонтери повернули залізницю до життя

На початку 1980-х років після відкриття нового тунелю біля підніжжя Альп увесь залізничний рух перенесли на сучасний маршрут, а історичну високогірну лінію закрили.

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Однак незабаром її вирішили врятувати ентузіасти. Сотні волонтерів, яких нині називають "піонерами залізниці", роками відновлювали колії, ремонтували локомотиви та підтримували історичний маршрут у робочому стані.

Першу ділянку туристичної залізниці відкрили у 1992 році, а повністю 18-кілометровий маршрут відновили у 2010-му.

Сьогодні парові потяги курсують лише влітку між станціями Реальп і Обервальд, пропонуючи туристам подорож у ретро-вагонах через одні з найкрасивіших куточків Швейцарських Альп.

Під час поїздки пасажири можуть милуватися гірськими річками, альпійськими луками, зеленими пасовищами та снігом, який навіть улітку зберігається на окремих схилах.

Турист Штефан Вілларет назвав свою подорож "чудовою", а колишній співробітник Швейцарських федеральних залізниць Курт Гульдеманн зазначив, що ці локомотиви є справжньою частиною історії.

Один із волонтерів і машиністів Бернхард Ланг розповідає, що навчитися керувати паровозом зовсім непросто.

"Це ніби жива машина. Треба навчитися її відчувати – як вона поводиться, як рухається, які звуки видає і навіть як пахне", – пояснює він.

21-річний студент транспортної інженерії з Німеччини Якоб Каллерт, який є наймолодшим начальником поїзда на маршруті, також вважає, що головне – уважно слухати локомотив.

"Ти чуєш кожен звук і відразу розумієш, чи все працює правильно. Це допомагає буквально відчути, якими були такі подорожі сто років тому", – говорить він.

"Вірус Фурки" змушує людей повертатися знову і знову

Волонтер Серджіо Ровеллі жартує, що всі, хто хоча б раз долучився до роботи на історичній залізниці, заражаються так званим "вірусом Фурки".

"У нас навіть є такий жарт німецькою: кожен, хто працює тут, хворіє на "хворобу Фурки". Варто лише один раз сюди приїхати – і вже не хочеться їхати", – каже він.

Вартість квитка в один бік стартує від 46 швейцарських франків (близько 57 доларів США), а сама подорож триває трохи менше ніж дві з половиною години.

Святкування 100-річного ювілею розпочалося 3 липня і триватиме всі вихідні.

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