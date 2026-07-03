СБУ уразила військові аеродроми в Криму: знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків

Звідти постійно злітають літаки тактичної авіації ворога, які завдають ударів по території України.

Служба безпеки України атакувала військові аеродроми у тимчасово окупованому Криму, зокрема вдруге за тиждень уражено винищувачі у пункті базування "Саки", де розташовані ворожі літаки, а також відпрацьовано по ангарах у "Гвардійському". Як повідомила пресслужба СБУ, завдано успішного удару безпілотниками по військових аеродромах "Саки" та "Гвардійське" на території АРК.

Зокрема, на аеродромі "Саки" уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30, Су-24. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків.

"Це вже другий удар СБУ по аеродрому "Саки" за поточний тиждень", - наголошують у СБУ.

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Крім того, на військовому аеродромі "Гвардійське" уражено два ангари, в яких зберігалися БПЛА "Шахед" та авіаційне обладнання. СБУ підкреслює, що військові аеродроми "Саки" та "Гвардійське" є одними з ключових авіаційних баз російських окупаційних військ на півострові.

Річ у тому, що саме з аеродромів "Саки" та "Гвардійське" регулярно злітають літаки тактичної авіації, які завдають ударів по території України та забезпечують дії російського угруповання на південному напрямку.

"СБУ продовжує виконувати поставлені президентом України завдання та системно зменшувати військовий потенціал Росії. Кожна наша спецоперація ‒ це мінус ворожа авіація, логістика, склади, техніка й інфраструктура, які забезпечують російську агресію. Ми й надалі будемо максимально тиснути на ворога як на передовій, так і в глибокому тилу, позбавляючи його можливостей вести війну проти України", ‒ наголосив очільник СБУ Євгеній Хмара.

Ураження ангарів з винищувачами Су-30 у Криму - що відомо

Як писав УНІАН, днями СБУ уразила ангари з російськими винищувачами на аеродромі "Саки", що знаходиться у тимчасово окупованому Криму. На той момент було підтверджено п'ять влучань безпілотників по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.

Попередньо, у двох приміщеннях на момент удару були винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, зайнялася пожежа. Орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 млн доларів.

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