Дрони за ніч уразили дев’ять електропідстанцій в Криму (відео)

Також уражено газову компресорну станцію на окупованому півострові.

На території тимчасово окупованого Криму уражено дев’ять електропідстанцій. Про це повідомив Командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді у Telegram.

Зокрема, впродовж ночі 3 липня дрони СБС результативно відпрацьовали 48 цілей в оперативній глибині противника.

Бровді зазначив, що серед цих цілей дев’ять електропідстанцій, одна газова компресорна станція і засіб протиповітряної оборони.

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Йдеться про такі об’єкти:

електропідстанція ПС 35 кВ Тарханкутської ВЕС, населений пункт Окунівка, АР Крим;

електропідстанція ПС 35 кВ "Тарханкут", нп Чорноморське, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ "Білогірськ", нп Білогірськ, АР Крим;

електропідстанція ПС 110/35 кВ "Випасне", нп Випасне, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ "Саки", нп Саки, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ "Таврія", нп Ключі, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ "Миколаївка", нп Вінницьке, АР Крим;

електропідстанція ПС 110 кВ "Старий Крим", нп Старий Крим, АР Крим;

електропідстанція ПС 330/110 кВ "Західно-Кримська", нп Кар'єрне, АР Крим;

газова компресорна станція "Ключі", нп Ключі, АР Крим.

Крім того, у населеному пункті Смирнове Запорізька обл уражено зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М2".

Удари по Криму - останні новини

Як повідомляв УНІАН, цього тижня СБУ уразила ангари з російськими винищувачами на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму.

За даними видання The Economist, росіянам стає дедалі складніше підтримувати ілюзію мирного життя в окупованому Криму на тлі регулярних українських ударів по військовій та транспортній інфраструктурі півострова.

Внаслідок українських ударів по всьому півострову обмежили продаж пального для населення.

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