Названо 20 найкращих ігор першої половини 2026 року: половина з них – інді

Найбільший агрегатор оцінок Metacritic підбив підсумки першої половини 2026 року та назвав 20 найкращих ігор, що вийшли з початку року. До рейтингу потрапили лише нові релізи, причому кожна гра мала мати щонайменше сім професійних рецензій.

Найкращою грою року поки що є Forza Horizon 6 – вона набрала 90 балів зі 100. У рецензіях стверджують, що це найкраща гоночна гра з відкритим світом в історії. Команді розробників вдалося зробити карту більшою, але при цьому різноманітнішою.

Також до топ-3 увійшли Schrödinger's Call і Mina the Hollower. У них теж по 90 балів, але рецензій від профільних видань помітно менше. Обидві гри належать до інді-проєктів і в Steam продаються дешевше за 500 грн.

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Загалом з початку 2026 року вийшло 10 ігор з рейтингом 87/100 і вище. При цьому поза рейтингом залишилися такі популярні релізи 2026 року, як LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, MIO: Memories in Orbit і MOUSE: P.I. For Hire – їх усі оцінили нижче 84 балів.

Найкращі ігри першої половини 2026 року:

  1. Forza Horizon 6 – 90 балів зі 100;
  2. Schrödinger's Call – 90 балів зі 100;
  3. Mina the Hollower – 90 балів зі 100;
  4. Pokémon Pokopia – 89 балів зі 100;
  5. Resident Evil Requiem – 89 балів зі 100;
  6. Mewgenics – 88 балів зі 100;
  7. 007 First Light – 87 балів зі 100;
  8. Saros – 87 балів зі 100;
  9. Hermit and Pig – 87 балів зі 100;
  10. Titanium Court – 87 балів зі 100;
  11. Nioh 3 – 86 балів зі 100;
  12. OPUS: Prism Peak – 86 балів зі 100;
  13. Mixtape – 86 балів зі 100;
  14. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – 86 балів зі 100;
  15. Cairn – 86 балів зі 100;
  16. Timberborn – 85 балів зі 100;
  17. Esoteric Ebb – 85 балів зі 100;
  18. Pragmata – 85 балів зі 100;
  19. Wax Heads – 85 балів зі 100;
  20. Phonopolis – 84 бали зі 100.

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