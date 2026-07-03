Названо 20 найкращих ігор першої половини 2026 року: половина з них – інді

Найкращою грою року поки що називають Forza Horizon 6.

Найбільший агрегатор оцінок Metacritic підбив підсумки першої половини 2026 року та назвав 20 найкращих ігор, що вийшли з початку року. До рейтингу потрапили лише нові релізи, причому кожна гра мала мати щонайменше сім професійних рецензій.

Найкращою грою року поки що є Forza Horizon 6 – вона набрала 90 балів зі 100. У рецензіях стверджують, що це найкраща гоночна гра з відкритим світом в історії. Команді розробників вдалося зробити карту більшою, але при цьому різноманітнішою.

Також до топ-3 увійшли Schrödinger's Call і Mina the Hollower. У них теж по 90 балів, але рецензій від профільних видань помітно менше. Обидві гри належать до інді-проєктів і в Steam продаються дешевше за 500 грн.

Відео дня

Загалом з початку 2026 року вийшло 10 ігор з рейтингом 87/100 і вище. При цьому поза рейтингом залишилися такі популярні релізи 2026 року, як LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, MIO: Memories in Orbit і MOUSE: P.I. For Hire – їх усі оцінили нижче 84 балів.

Найкращі ігри першої половини 2026 року:

Forza Horizon 6 – 90 балів зі 100; Schrödinger's Call – 90 балів зі 100; Mina the Hollower – 90 балів зі 100; Pokémon Pokopia – 89 балів зі 100; Resident Evil Requiem – 89 балів зі 100; Mewgenics – 88 балів зі 100; 007 First Light – 87 балів зі 100; Saros – 87 балів зі 100; Hermit and Pig – 87 балів зі 100; Titanium Court – 87 балів зі 100; Nioh 3 – 86 балів зі 100; OPUS: Prism Peak – 86 балів зі 100; Mixtape – 86 балів зі 100; Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – 86 балів зі 100; Cairn – 86 балів зі 100; Timberborn – 85 балів зі 100; Esoteric Ebb – 85 балів зі 100; Pragmata – 85 балів зі 100; Wax Heads – 85 балів зі 100; Phonopolis – 84 бали зі 100.

У Steam триває літній розпродаж, під час якого з великими знижками можна придбати величезну кількість ігор, зокрема з цього списку. УНІАН зібрав 10 хороших ігор за ціною чашки кави.

У EGS прямо зараз можна безкоштовно отримати дві гри, зокрема культовий хоррор-квест із 90-х.

Вас також можуть зацікавити новини: