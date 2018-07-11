У телефоні знайшли фото оголеної дитини: на Київщині пенсіонер упродовж трьох років розбещував 12-річну дівчинку

65-річному киянину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

У Київській області затримали педофіла, який впродовж трьох років розбещував дитину.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління Національної поліції у Київській області.

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"Упродовж 3-х років 65-річний киянин розбещував сусідську дитину на території свого дачного будинку в одному із сіл Яготинського району. На спецлінію "102" звернулися дідусь і бабуся потерпілої дівчинки, до яких дитина приїздить на літній відпочинок, та повідомили, що їхній сусід розбещує онуку. Про це розповіла сама 12-річна дівчинка, в телефоні якої було знайдено зафіксовані дзвінки від сусіда. Як виявилося, чоловік розбещує дитину з 2015 року", - повідомили у поліції.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. В його телефоні знайдено докази злочину - фото оголеної дитини.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині 76-річний пенсіонер протягом двох років ґвалтував 14-річну дитину.