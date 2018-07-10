Дівчинка зняла все на телефон: на Київщині пенсіонер протягом двох років ґвалтував дитину (фото)

Зловмисником виявився 76-річний місцевий чоловік, у помешканні якого все й відбувалося.

В с. Каратиші Миронівського району поліція затримала 76-річного чоловіка, який шляхом шантажу примушував 14-річну дитину до статевих стосунків.

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До поліції звернулася мама потерпілої дівчинки й повідомила, що протягом двох років чоловік із сусіднього села, погрожуючи тим, що все розповість у школі, де навчається дитина, примушував її до статевих стосунків. Про це повідомляє ГУ Національної поліції в Київській області.

Зазначається, що дівчинка відзняла на телефон всі непристойності, що й послугувало доказом для затримання педофіла. Зловмисником виявився 76-річний місцевий чоловік, у помешканні якого все й відбувалося.

Чоловіка негайно було затримано в порядку ст. 208 КПК України. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, на Івано-Франківщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 75-річної пенсіонерки.