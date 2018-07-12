"А що, так можна було?": у мережі розгорівся скандал довкола ведучого на українському ТБ (фото)
09:39, 12 липня 2018Суспільство
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Жарких веде програму на телеканалі "112 Україна" й дає коментарі пропагандистам.
Жарких дає коментарі пропагандистським ресурсам / фото facebook.com/nazarenko.gene
Ведучий "112 Україна" Денис Жарких потрапив у скандал через інтерв'ю пропагандистського ресурсу News Front.
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Відповідні кадри опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Євген Назаренко. "Новий ведучий 112 каналу. Вчора ти розповідаєш за хунту на сепарському News Front, а сьогодні ти ведучий на українському каналі. А чом би й ні, колеги?" – підписав він фото.
Судячи зі скрінів, News Front він давав інтерв'ю 21 червня, а вже 23-го з'явився в ефірі "112 Україна".
"Стандарти, свобода слова", "СБУ, АУ", "А що, так можна було?", "Тварюка", - обурюються в коментарях під постом Назаренка.
Раніше в мережі повідомили, що в рекламі цифрового телебачення знявся затятий прихильник "ДНР" Михайло Бовдуй.
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