"А що, так можна було?": у мережі розгорівся скандал довкола ведучого на українському ТБ (фото)

Жарких веде програму на телеканалі "112 Україна" й дає коментарі пропагандистам.

Ведучий "112 Україна" Денис Жарких потрапив у скандал через інтерв'ю пропагандистського ресурсу News Front.

Читайте такожПрихильник "ДНР" "засвітився" у ще одній рекламі на українському ТБ (відео)

Відповідні кадри опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Євген Назаренко. "Новий ведучий 112 каналу. Вчора ти розповідаєш за хунту на сепарському News Front, а сьогодні ти ведучий на українському каналі. А чом би й ні, колеги?" – підписав він фото.

Судячи зі скрінів, News Front він давав інтерв'ю 21 червня, а вже 23-го з'явився в ефірі "112 Україна".

"Стандарти, свобода слова", "СБУ, АУ", "А що, так можна було?", "Тварюка", - обурюються в коментарях під постом Назаренка.

Раніше в мережі повідомили, що в рекламі цифрового телебачення знявся затятий прихильник "ДНР" Михайло Бовдуй.