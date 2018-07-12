У родині міністра культури України сталося горе
16:20, 12 липня 2018Суспільство
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Матері Нищука не стало ввечері 11 липня.
Померла Ганна Нищук / фото mincult.kmu.gov.ua
У середу, 11 липня, пішла з життя мати міністра культури України Євгена Нищука - Ганна Олексіївна Нищук.
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Про це повідомляється на сайті Мінкультури. "Дуже важко втрачати рідних і близьких людей, а смерть матері – найбільша трагедія в житті кожної людини. Висловлюємо свої найщиріші та глибокі співчуття з приводу втрати найріднішої у світі людини. Сумуємо разом з Вами, світла та вічна їй пам'ять", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2016 року померла дружина міністра культури України Євгена Нищука - Оксана Батько-Нищук.
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