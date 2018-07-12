На Харківщині амністували чоловіка, який напідпитку збив на смерть 6 людей і знову сів п’яним за кермо

Андрій Полтавець був звільнений за амністією ще 8 червня.

Жителя Харківської області Андрія Полтавця, який напідпитку збив на смерть 6 людей і знову сів п’яним за кермо, амністували.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила завідувачка сектором по зв'язках із ЗМІ і громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції України Ольга Кузнєцова.

За її словами, Полтавець прибув до Хлолевського виправного центру 10 травня і був звільнений ще 8 червня за амністією. Де він перебував до цього, Кузнєцова не уточнила.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2008 року Полтавець у стані алкогольного сп’яніння за кермом позашляховика зніс зупинку громадського транспорту. Шестеро людей, включаючи двох дітей, загинули на місці. Прокуратура довела в суді провину цього водія (ч. 3 ст. 286 КК України). Суд призначив йому як покарання 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Полтавець звільнився умовно-достроково у вересні 2015 року.

24 жовтня 2017 року, порушуючи вирок суду, попри вилучене у нього посвідчення водія, чоловік, будучи нетверезим, знову сів за кермо. Прокуратура тоді оголосила йому підозру за фактом ухилення від покарання. Тоді повідомлялося, що Полтавцю загрожує позбавлення волі за невідбуту частину покарання за попереднім вироком (2 роки 7 місяців і 17 днів) і 1 рік позбавлення волі за новий злочин.

20 грудня 2017 року Червонозаводський райсуд Харкова визнав винним і присудив злочинцю 2 роки 9 місяців позбавлення волі.