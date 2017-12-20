Знову сів п'яним за кермо: винуватця смертельної ДТП у Харкові із шістьма загиблими відправили до в'язниці

Андрія Полтавця, який сів за кермо п'яним у Харкові, незважаючи на заборону суду, відправили у в'язницю на 2 роки і 9 місяців.

Однак у прокуратурі пояснили: реально чоловік проведе за ґратами менше. Червонозаводський райсуд застосував "закон Савченко", й термін скоротили на рік, передає "ГородХ".

В результаті 46-річний Полтавець буде перебувати в колонії 1 рік і 9 місяців. Також його на три роки позбавили права керувати транспортними засобами.

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Нагадаємо, в 2008 році джип Mitsubishi L-200, яким керував п'яний Андрій Полтавець, влетів у трамвайну зупинку на Полтавському Шляху і насмерть збив шістьох людей.

Тоді суд призначив йому покарання - 10 років позбавлення волі, після відбуття яких чоловікові не дозволялося сідати за кермо ще три роки.

Полтавець звільнився достроково у вересні 2015 року, а в 2017 році його зупинили поліцейські на дорозі. Виявилося, що порушник не просто сів за кермо без дозволу, від нього добряче тхнуло перегаром.