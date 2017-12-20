Знову сів п'яним за кермо: винуватця смертельної ДТП у Харкові із шістьма загиблими відправили до в'язниці

17:04, 20 грудня 2017
Інциденти
3545

Полтавцю призначили повторний термін - він буде перебувати в колонії 1 рік і 9 місяців.

Винуватця смертельного ДТП у Харкові відправили у в'язницю / фото УНІАН

Андрія Полтавця, який сів за кермо п'яним у Харкові, незважаючи на заборону суду, відправили у в'язницю на 2 роки і 9 місяців.

Однак у прокуратурі пояснили: реально чоловік проведе за ґратами менше. Червонозаводський райсуд застосував "закон Савченко", й термін скоротили на рік, передає "ГородХ".

В результаті 46-річний Полтавець буде перебувати в колонії 1 рік і 9 місяців. Також його на три роки позбавили права керувати транспортними засобами.

Читайте такожПоспішав до церкви: у Запоріжжі чоловік влаштував перегони з поліцейськими та скоїв ДТП (відео)

Нагадаємо, в 2008 році джип Mitsubishi L-200, яким керував п'яний Андрій Полтавець, влетів у трамвайну зупинку на Полтавському Шляху і насмерть збив шістьох людей.

Тоді суд призначив йому покарання - 10 років позбавлення волі, після відбуття яких чоловікові не дозволялося сідати за кермо ще три роки.

Полтавець звільнився достроково у вересні 2015 року, а в 2017 році його зупинили поліцейські на дорозі. Виявилося, що порушник не просто сів за кермо без дозволу, від нього добряче тхнуло перегаром.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДТП у Харкові#Полтавець ДТП у Харкові#Полтавець у в'язниці