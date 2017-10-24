У Харкові чоловіка, який у 2008 році вчинив ДТП із шістьма загиблими, затримали за кермом нетверезим та без прав

У Харкові затримали нетверезого водія, який був засуджений за скоєну у 2008 році дорожньо-транспортну пригоду з шістьма загиблими. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, сьогодні, 24 жовтня, оголосили підозру 46-річному харків'янину Андрію Полтавцю, раніше судимому за вчинення смертельної ДТП, за фактом ухилення від покарання (ч. 1 ст. 389 КК України).

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За його відомостями, підозрюваний у травні 2008 року, керуючи у стані алкогольного сп'яніння автомобілем Mitsubishi L-200, виїхав на трамвайну зупинку на вулиці Полтавський шлях у Харкові та збив громадян. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 6 людей (серед них двоє дітей та вагітна жінка).

Тоді прокуратура довела у суді провину водія. Суд визнав його винним в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України) та призначив йому найсуворіше покарання, передбачене цією статтею КК України, - 10 років позбавлення волі з додатковим позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

«Проте, звільнившись у вересні 2015 року умовно-достроково із місць позбавлення волі, підозрюваний на шлях виправлення не став. Порушуючи встановлені вироком суду обмеження у вигляді заборони керування автомобілем, не зважаючи на вилучене у нього водійське посвідчення, сів за кермо. При цьому знов знаходився у нетверезому стані», - зазначив Кравченко.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі за невідбуту частину за попереднім вироком (2 роки 7 місяців і 17 днів) та 1 рік позбавлення волі за новий злочин.