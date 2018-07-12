Україна не відшкодовує витрати на адвокатів кримським в'язням Кремля - правозахисники

У Кримській правозахисній групі нагадують, що це передбачено постановою Кабінету міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 328.

Відшкодування вартості послуг з надання правової допомоги для захисту прав в'язнів Кремля, утримуваних в місцях несвободи в Криму, як і раніше не здійснюється.

Як повідомила керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник на своїй сторінці у Facebook після участі в засіданні Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, таке відшкодування передбачено постановою Кабінету міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 328.

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«У цьому напрямку жодних виплат немає, тому що не створено комісію, яка прийматиме такі рішення. Тепер ще проблема в тому, що два міністерства не надають до складу комісії своїх представників. Згідно з постановою №328, «до складу комісії включаються представники Мін'юсту, Мінфіну, Мінсоцполітики, МВС і СБУ (за згодою)». Але Мінфін відмовився надавати свого представника, а МВС ігнорує цей пункт і теж нікого не надає. Чітких термінів створення такої комісії немає, тому це може тривати ще дуже довго», - зазначає правозахисниця.

Скрипник додала, що поки що постанова не передбачає участі в складі комісії організацій, що займаються проблемами заручників або в'язнів Кремля, вже протягом 4 років.