"Росія скасувала цей дзвінок за 15 хвилин": Клімкін розповів, як йому відмовили у спілкуванні з Сенцовим

Глава МЗС відзначив, що дзвінок було скасовано за 15 хвилин до погодженого часу для розмови. Сенцов знаходиться в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, як представники російської влади минулого року відмовили йому у спілкуванні телефоном з незаконно ув'язненим українським режисером Олегом Сенцовим.

Про це йдеться у відеопривітанні, розміщеному на сторінці Клімкіна у соціальній мережі Facebook.

"Олеже, з Днем народження. Минулого року дуже хотів додзвонитися до Вас в цей день. Росія скасувала цей дзвінок за 15 хвилин. Хотів сказати дуже багато. Сьогодні навпаки, просто хочу особисто потиснути вашу руку, дуже, дуже міцно. І бажаю Вам і нам усім перемоги у тому, що ми робимо разом!" - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова у Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові.

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Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов знаходиться в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа російському президенту Володимиру Путіну з проханням про помилування сина.

Також сьогодні в соціальних мережах з’явилися повідомлення про нібито смерть Сенцова. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у коментарі УНІАН заявила, що російська сторона спростовує ці повідомлення.