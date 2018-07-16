Водяний, Кіт і Король Лев: в Одесі пройшов фестиваль піщаної скульптури (фоторепортаж)

Темою другого Odessa Sand Fest, що проходив на Ланжероні, на цей раз були дитячі казки.

В Одесі пройшов фестиваль піщаної скульптури Odessa Sand Fest.

Про це повідомляє портал "Одесская жизнь". Сім творчих команд створювали монументальні шедеври з нестійкого матеріалу — піску. Темою другого Odessa Sand Fest, що проходив на Ланжероні, на цей раз були дитячі казки.

Для зручності майстрів пісок змішали з глиною, бо кожна скульптура заввишки більше метра важила не менше 2,5 тонни. До пів на шосту вечора морське узбережжя прикрасили Баба Яга, Водяний, Кит, Король Лев, Чудо-Юдо, Гарбуз і Козак з конем.

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Перше місце посіла скульптура «Король лев», над якою працювала команда «Pride» Ірини Загайчук. Друге місце – «Баба яга», а третє – «Кіт».

Раніше повідомлялося, що 9-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) розпочався акцією на підтримку незаконно засудженого до РФ українського режисера Олега Сенцова, якому виповнилося 42 роки.