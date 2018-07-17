Скандал з погрозами вбивства від Пашинського: нардеп і його помічниця розповіли свої версії того, що сталося

Пашинський запевняє, що ніяких мотивів погрожувати вбивством Тетяні Блистів "у нього не було". У свою чергу Блистів озвучила свою версію подій.

Звернення керівника секретаріату комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Тетяни Блистів до правоохоронних органів щодо погроз фізичної розправи на її адресу з боку народного депутата України та голови цього комітету Сергія Пашинського є помстою та обраною лінією захисту.

Про це Пашинський написав на своїй сторінці у Facebook.

"Її звернення в правоохоронні органи - не більше, ніж помста і обрана лінія захисту. Очевидно, що я готовий брати участь у будь-яких процесуальних діях, передбачених законом", - зазначив він.

За його словами, Блистів нібито причетна до присвоєння сотень тисяч гривень із заробітного фонду помічників народних депутатів.

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За твердженням голови комітету, після того, як стало відомо, що щодо неї відкрито кримінальне провадження за шахрайство з використанням службового становища, він покликав її і "запропонував надати пояснення з приводу зазначених фактів".

Також він запевняє, що ніяких мотивів погрожувати вбивством у нього "не було і бути не може".

Він повідомив, що Блистів пропрацювала з ним понад 12 років, а також багато років вона "фактично керувала всім комітетом, і була матеріально відповідальною особою".

У свою чергу Блистів озвучила іншу версію розвитку подій.

Як пише видання "Страна", за словами Блистів, справа була так. 4 липня в приміщенні комітету Пашинський погрожував вбивством їй та її родині.

"У нашої сім'ї є реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози як самим Пашинським, так і іншими особами, оскільки Пашинський сказав мені, що я ще не знаю, хто він такий і що у нього для таких, як я, є "спеціально навчені люди". Крім того, він повідомив мені, що він дуже багата людина, а саме, що його статки складають 10% ВВП України, а я - ніхто в цьому світі", - написала Блистів.

"Вважаю, що така інформація повинна бути перевірена компетентними органами України, оскільки з боку Пашинського відбувається постійне зловживання владою і службовим становищем. Також можу припустити, що Пашинський може бути причетний до злочинів, які інкримінуються Шепелєву А. А. (справа про причетність колишнього народного депутата Олександра Шепелева до вбивства банкіра Сергія Кириченка - ред.)" , - додала вона.

Нагадаємо, Пашинський відомий своїм скандальним характером і частою участю в подібних інцидентах.

Так, 31 грудня 2016 року в Київській області стався інцидент між Пашинським і жителем Васильківського району Хімікусом, в результаті якого депутат застосував вогнепальну зброю. Хімікус заявив, що той першим дістав зброю. Він також зазначив, що нардеп не зробив попереджувальний постріл вгору і цілився йому в груди.

Також Пашинський був безпосереднім учасником скандалу, який розгорівся після публікації виданням "Новое время" матеріалу про велику схему розкрадання грошей в "Укроборонпромі", до якої безпосередньо причетний нардеп.

Тоді головний редактор журналу "Новий час" Віталій Сич звинуватив представників Пашинського в погрозах "порвати" видання (в юридичному сенсі), якщо не буде опублікована стаття із спростуваннями, потрібна нардепу.

"Так тупо не погрожували навіть при Януковичі", - заявив тоді Сич.

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Як повідомляв УНІАН, 16 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Служба безпеки України розслідуватиме кримінальне провадження за заявою керівника секретаріату комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Тетяни Блистів щодо погроз фізичної розправи на її адресу з боку народного депутата України та голови цього комітету Сергія Пашинського.

Відповідну заяву про погрози вона написала написала на ім'я Луценка, кримінальне провадження було зареєстроване та передане за підслідністю до СБУ.

Луценко повідомив, що під час розслідування провадження будуть проведені всі необхідні слідчі дії.

При цьому генпрокурор уточнив, що до завершення канікул у Верховній Раді України стане зрозумілим, чи є підстави знімати депутатську недоторканність із Пашинського.