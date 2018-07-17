Соціологи розповіли про ставлення українців до вступу у НАТО і ЄС

Найвища підтримка вступу до Північноатлантичного альянсу та Євросоюзу фіксується на заході України – 67% та 83% відповідно.

На референдумі готові були б голосувати за вступ до НАТО близько 40% опитаних українців, за вступ до Європейського Союзу – понад 50% респондентів.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати опитування Центру «Соціальний моніторинг», Інституту аналізу та прогнозування, Київського прес-клубу, Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка були оприлюднені сьогодні на прес-конференції в Києві.

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Відповідаючи на запитання: «Якщо б найближчої неділі проводився референдум щодо вступу України в НАТО, як би ви проголосували?», 39,8% опитаних заявили, що проголосували б за вступ, 47% - проти, 8,8% заявили, що не брали б участі в голосуванні, а 10,7% відмовилися відповідати.

Найвища підтримка вступу до НАТО в західному регіоні – 67% опитаних, проти вступу – 16%.

У Києві 45% опитаних підтримують вступ в НАТО, 31% виступають проти вступу, в північно-центральному регіоні 64% підтримують вступ до НАТО, 23% - не підтримують.

В східному регіоні лише 23% проголосували б за вступ до НАТО, 55% – висловилися проти, в південному регіоні – 20% проголосували б за вступ, 62% - проти.

На аналогічне питання щодо вступу України в Європейський Союз 50,5% опитаних проголосували б «за», 33,7% - «проти», 7,6% - не брали б участі в голосуванні, 8,2% - відмовились відповідати.

Найбільша підтримка вступу України до ЄС на заході – 83% і лише 8% проти, в північно-центральному регіоні «за» - 69%, «проти» - 18%, в Києві «за» - 59%, «проти» - 22%, в східному регіоні «за» - 30%, «проти» - 51%, в південному регіоні «за» - 41%, «проти» - 48%.

Опитування проводилося 7-11 липня. Метод збору інформації – особисте формалізоване інтерв’ю, опитано 1250 респондентів, опитані люди в 36 містах України – обласні центри та великі міста з населенням понад 100 тисяч.