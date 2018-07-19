В Одесі відомого адвоката засудили до 10 років тюрми за замах на вбивство своєї дружини

Також засуджений зобов'язаний виплатити потерпілій матеріальний збиток у сумі 524 тисячі гривень і моральний - 3,7 мільйона гривень.

Київський районний суд Одеси засудив до десяти років позбавлення волі відомого адвоката Роберта Халіулліна за замах на вбивство своєї дружини.

Як повідомляє прес-служба суду, вирок стосовно 67-річного адвоката, обвинуваченого у закінченому замаху на умисне вбивство своєї дружини, винесено 18 липня.

Відзначається, що події мали місце 2 серпня 2015 року.

«Близько 8.30 обвинувачений прибув до квартири, в якій проживала його дружина. На ґрунті неприязних відносин і керуючись мотивом помсти за переїзд дружини від нього, чоловік з наявної у нього мисливської рушниці здійснив з близької дистанції три постріли в потерпілу. Однак довести свій злочинний умисел, спрямований на вбивство дружини, обвинуваченому не вдалося», - розповіли в суді.

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Отримавши тяжкі тілесні ушкодження, потерпіла у шоковому стані змогла вийти з квартири, а співробітники служби охорони «Карабінер», які прибули на виклик, виявили її на сходовому майданчику. Після цього співробітники охорони ключами потерпілої закрили квартиру, в якій перебував обвинувачений, і викликали швидку допомогу.

Постраждала отримала тяжкі тілесні ушкодження, через які вже третій рік не може самостійно пересуватися. Вона перенесла численні операції, але медики не змогли повернути їй здатність ходити.

Вироком Київського райсуду чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі.

Також засуджений зобов'язаний виплатити потерпілій матеріальний збиток у сумі 523,804 тис. грн і моральний - 3,723 млн грн.

Як стало відомо УНІАН, засуджений - відомий адвокат Роберт Халіуллін.

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