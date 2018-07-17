У Рівному застрелили місцевого підприємця (відео)

Тіло загиблого з вогнепальним пораненням виявили на парковці на вулиці Небесної Сотні.

У місті Рівне на парковці поблизу ринку застрелили 42-річного чоловіка.

Про це повідомляється у Facebook ГУ Нацполіції в Рівненській області. На місці працює слідчо-оперативна група.

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Як повідомляється на сайті поліції Рівненщини, повідомлення про вбивство надійшло до правоохоронців близько 13-ї години. Тіло загиблого з вогнепальним пораненням виявили на парковці на вулиці Небесної Сотні.

За попередньою інформацією, загиблим є 42-річний рівнянин, приватний підприємець

Раніше повідомлялось, що у військовій частині в Рівному виявили тіло солдата з кульовим пораненням голови.