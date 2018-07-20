"Ніби вірус пройшовся": в мережі показали фото спорожнілого Донецька

10:01, 20 липня 2018
Суспільство
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За словами блогера, людей на вулицях міста майже немає / "Обозрєватєль"

Знімки опублікував блогер "Фашик Донецький" на "Обозрєватєлє".

"Взагалі, якщо хто приїде в Донецьк, то спочатку трохи лякається - місто порожнє. Порожні вулиці, порожні від покупців магазини, порожні парки, порожні дитячі майданчики. У багатьох складається відчуття, що по місту нехило так пройшовся невідомий вірус", - підкреслив він.

"Обозєватєль"
"Обозрєватєль"
"Обозрєватєль"
"Обозрєватєль"
"Обозрєватєль"
"Обозрєватєль"

При цьому, за словами блогера, навіть здорові люди у Донецьку з часом почали відчувати серйозні проблеми.

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"У місті багато абсолютно здорових людей підхоплюють рак невідомо звідки, у цивільних незрозуміло як з'являється цукровий діабет, хвороби серця взагалі мовчу, це окрема тема. Погане харчування незрозумілими продуктами, хто знає якої якості, лікування типу ліками з РФ, хронічне недосипання і абсолютна невпевненість у сьогоднішньому дні, роблять свою справу", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у мережі показали неопубліковані раніше фото Донецького аеропорту.

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Теги: #Донбас#Донецьк