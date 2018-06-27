У Греції "застрягли" понад 150 українців, засуджених за перевезення нелегалів

У першу чергу мова йде про повернення понад 20 осіб, які були засуджені за перевезення нелегалів, потім були умовно звільнені, але не можуть покинути Грецію.

У Греції перебуває понад 150 громадян України, затриманих або засуджених за перевезення нелегальних мігрантів, українська влада вирішує питання про їхнє повернення на Батьківщину.

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Про це "Українській правді" повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич. "Ми проводили переговори з головним прокурором міста Пірей та генпрокурором Греції. Окремий блок під час переговорів склали проблемні питання щодо захисту прав громадян України, які утримуються у Греції за перевезення нелегальних мігрантів. Таких загалом понад 150 осіб", - сказав він.

За словами Кирилича, українська і грецька сторони під час переговорів досягли домовленостей про підготовку двостороннього договору, який би врегульовував це питання.

Він додав, що у першу чергу мова йде про повернення понад 20 осіб, які були засуджені за перевезення нелегалів, потім були умовно звільнені, але не можуть покинути Грецію.

"Грецька сторона теж розуміє необхідність вирішення цього питання – надання дозволу умовно звільненим повернутися в Україну", - сказав Кирилич.

За його словами, на підготовку відповідного двостороннього договору треба не менше півроку часу.

Разом з тим Україна з Грецією вже досягли певних домовленостей щодо дозволу громадянам України, членам екіпажу судна Mekong Spirit повернутися на батьківщину. "Мова йде про 17 українців, які вже рік перебувають на цьому судні. Домовленості щодо їх повернення на батьківщину уже досягнуті", - підсумував Кирилич.

Як повідомляв УНІАН, шість українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися в Україну.

Капітан судна ще мусить перебувати у Греції для вирішення певних правових питань.

У листопаді 2016 року вантажне судно RS 300-97 під прапором України з сімома членами екіпажу – громадянами України, які, за словами капітана, виконували рейс з Чорногорії в Ліван, подало сигнал біди в територіальних водах Греції і через несправність було доставлене на буксирі в порт Палеохора на острові Крит.

Як повідомляє ЄвроПравда з посиланням на Efsyn.gr, на борту судна виявили мільйони пачок сигарет, походження яких було важко встановити. Екіпаж стверджував, що вантаж легальний. Розслідування підтвердило, що за маршрутом українського судна не фіксувалися випадки контрабанди.

У березні МЗС повідомляло, що у Греції затримали 132 українці за перевезення нелегалів.