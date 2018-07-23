"Світить" довічне: підозрюваному у вбивстві адвоката Ноздровської змінено раніше оголошену підозру

Відтепер підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

У справі про вбивство адвоката Ірини Ноздровської змінено підозру Юрію Россошанському на ч. 2 п. 4 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю").

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Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області. "Під час досудового розслідування отримано висновки судово-медичної експертизи, які вказали на чисельні ножові поранення у потерпілої, що стало підставою для зміни раніше повідомленої підозри", - йдеться в повідомленні.

Наразі сторонам відкриті матеріали для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, Юрію Россошанському після затримання було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримігального кодексу ("умисне вбивство").

Батьки Ноздровської вимагали перекваліфікувати кримінальне провадження на ч. 2 ст. 115 ККУ, а саме, на умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою (пункт 12). Рідні загиблої впевнені, що підозрюваний не міг сам скоїти злочин і підозрюють у причетності до вбивства дружину Россошанського.

Довідка УНІАН. 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня 2017 року, виявили у місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку у вересні 2015 року збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородської райсуду Дмитро Россошанський.

За фактом вбивства адвоката було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

8 січня за підозрою у вбивстві Ноздровської затримали батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського. Йому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

10 січня перший заступник начальника Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що на тілі вбитої було виявлено ДНК Юрія Россошанського.

26 червня суд ще на два місяці – до 24 серпня - продовжив строк тримання Юрія Россошанського під вартою.